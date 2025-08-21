Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Sozopol, Bulgarien

Hotel 50 m² in Sozopol, Bulgarien
Hotel 50 m²
Sozopol, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein Studio in der beliebten Anlage Kavatsite in erster Meeres…
$92,994
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 77 m² in Sozopol, Bulgarien
Hotel 77 m²
Sozopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Wohnungen im neuen Teil des luxuriösen Secret Garden-Komplexe…
$177,235
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
