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Wohnimmobilien in Oblast Silistra, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Stefan Karadja, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Stefan Karadja, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Am Rande eines kleinen und ruhigen Dorfes gelegen, bietet dieses gepflegte zweistöckige Haus…
$24,384
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Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Popina, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Popina, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, ein charmantes Haus zum Verkauf in dem gut organisierten Dorf in der Nähe de…
$23,037
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Immobilienangaben in Oblast Silistra, Bulgarien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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