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Häuser in Oblast Rasgrad, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kubrat, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kubrat, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses Haus mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf anzubieten, mit ein…
$101,714
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 8 zimmer in Kubrat, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Kubrat, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses 3-Zimmer-Haus zu verkaufen, mit Grundstück von 2083 qm L…
$78,650
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Immobilienangaben in Oblast Rasgrad, Bulgarien

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