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Wohnimmobilien in Oblast Pernik, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kladnitsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kladnitsa, Bulgarien
Zimmer 4
$287,168
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Haus 5 zimmer in Kovachevtsi, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kovachevtsi, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 260 m²
$173,069
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Immobilienangaben in Oblast Pernik, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
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