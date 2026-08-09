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Gewerbeimmobilien in Kameno, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 10 000 m² in Krastina, Bulgarien
Gewerbefläche 10 000 m²
Krastina, Bulgarien
Fläche 10 000 m²
Stockwerk -1
#21366373 Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück mit einem genehmigten Plan für den Bau einer…
$269,411
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