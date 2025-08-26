Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Elhovo, Bulgarien

2 immobilienobjekte total found
Hotel 80 m² in Malomirovo, Bulgarien
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bulgarien
Fläche 80 m²
Objektbeschreibung: Altes Haus mit großem Grundstück zum Verkauf im Dorf Malomirovo, Region …
$5,819
Hotel 45 m² in Elchowo, Bulgarien
Hotel 45 m²
Elchowo, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Einstöckiges Haus mit 1400 m² großem Grundstück in der Nähe von Elhovo …
$8,962
