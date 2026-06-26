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Miete wohnungen pro Tag in Chernomorets, Bulgarien

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Wohnung 2 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
🏠Wir bieten eine kurzfristige (ab 10 Tagen) oder langfristige (ab 12 Monaten - 350 Euro / Mo…
$40
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