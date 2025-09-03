Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Byala
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Byala, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Byala, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Studio in Byala Sun Residence 8 ist eine moderne Lösung für Erholung und Investitionen am Me…
$57,770
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Byala, Bulgarien

