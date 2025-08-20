Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Bolyarovo, Bulgarien

2 immobilienobjekte total found
Hotel 120 m² in Bolyarovo, Bulgarien
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Komplett möbliertes und renoviertes Haus mit 4 Schlafzimmern in Bolyarov…
$78,329
Hotel 120 m² in Bolyarovo, Bulgarien
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Massives zweistöckiges Haus mit 6 Zimmern in der Nähe von Bolyarovo Pre…
$18,622
