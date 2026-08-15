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Häuser in Rajon Bankja, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Bankja, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bankja, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 200 m²
$267,403
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Herrenhaus 7 zimmer in Sofia City, Bulgarien
Herrenhaus 7 zimmer
Sofia City, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 3
Bestay Property präsentiert ein exklusives Investitionsgebäude im prestigeträchtigen idealen…
$799,688
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Immobilienangaben in Rajon Bankja, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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