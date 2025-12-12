Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Ajtos, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ajtos, Bulgarien
Haus
Ajtos, Bulgarien
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten in Aytos an. Das Haus…
$209,723
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
