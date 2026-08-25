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Villen in Wien, Österreich

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Wien, Österreich
Villa 5 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Der Rote Berg, der Lainzer Tiergarten sowie zahlreiche Spazier- und Laufwege befinden sich n…
$1,74M
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Villa in Wien, Österreich
Villa
Wien, Österreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 468 m²
Beschreibung Willkommen in dieser exklusiven Villa im Nordwesten Wiens, gelegen im 19. Be…
$4,18M
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Immobilienangaben in Wien, Österreich

mit Garage
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