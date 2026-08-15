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Häuser in Bezirk Mödling, Österreich

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4 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Maria Enzersdorf, Österreich
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Maria Enzersdorf, Österreich
Zimmer 7
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Maria EnzersdorfGemütliche Familienvilla mit Panoramablick. Neuer Preis !!! Diese prachtv…
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Villa 8 zimmer in Hinterbruhl, Österreich
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Gaadner StrasseExklusive Villa mit eigenem Aufzug im Haus, Pool und Blick auf Grünflächen - …
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Haus 7 zimmer in Gießhübl, Österreich
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Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 046 m²
Einzigartige Lage in Gießhübl: erhöht, absolut ruhig und mit traumhaftem Blick über Wien und…
$4,97M
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Haus 5 zimmer in Mödling, Österreich
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Mödling, Österreich
Zimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
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