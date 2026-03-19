AGENCIJA Elite

Elite Property Slovenia ist eine vertrauenswürdige Immobilienagentur, die sich auf Qualitätsimmobilien in ganz Slowenien spezialisiert hat. Wir bieten eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Häusern und Investitionsmöglichkeiten in den attraktivsten Standorten des Landes. Alle Eigenschaften werden von lizenzierten Agenten vertreten, die einen zuverlässigen und professionellen Service gewährleisten.
Unser Team unterstützt den gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess sowie die Planungs-, Renovierungs- und Immobilienmanagement. Wir helfen auch bei Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit Immobilien, zusammen mit Verlagerungsdienstleistungen, Unternehmensaufbau und Hilfe bei Aufenthaltsgenehmigungen und Visa.
Neben unseren gelisteten Immobilien bieten wir einen Property Finder Service an, in dem wir den Markt suchen, um Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Passform für Ihre Bedürfnisse zu finden. Lassen Sie uns Ihre Vorlieben kennen und wir kümmern uns um den Rest.