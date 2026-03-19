  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. AGENCIJA Elite

AGENCIJA Elite

Slowenien, Upravna Enota Ljubljana
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2009
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 11 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Webseite
Webseite
www.elitepropertyslovenia.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Elite Property Slovenia ist eine vertrauenswürdige Immobilienagentur, die sich auf Qualitätsimmobilien in ganz Slowenien spezialisiert hat. Wir bieten eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Häusern und Investitionsmöglichkeiten in den attraktivsten Standorten des Landes. Alle Eigenschaften werden von lizenzierten Agenten vertreten, die einen zuverlässigen und professionellen Service gewährleisten.

Dienstleistungen

Unser Team unterstützt den gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess sowie die Planungs-, Renovierungs- und Immobilienmanagement. Wir helfen auch bei Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit Immobilien, zusammen mit Verlagerungsdienstleistungen, Unternehmensaufbau und Hilfe bei Aufenthaltsgenehmigungen und Visa.

Neben unseren gelisteten Immobilien bieten wir einen Property Finder Service an, in dem wir den Markt suchen, um Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Passform für Ihre Bedürfnisse zu finden. Lassen Sie uns Ihre Vorlieben kennen und wir kümmern uns um den Rest.

Unsere Makler in Slowenien
Eva Jakopin
Eva Jakopin
34 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
GALENO d.o.o.
Slowenien, Upravna Enota Ljubljana
Año de fundación de la compañía 2017
Wohnimmobilien 35 Gewerbeimmobilien 7 Grundstücke 5
Das Projekt « Investitionen in Slowenien » entstand auf der Grundlage einer ständig wachsenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und professionellen Dienstleistungen nach dem Gesetz über Immobiliendienstleistungen in Slowenien für die Bürger der GUS und andere Länder. Wir bieten ausg…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
Velesdar d.o.o.
Slowenien, Upravna Enota Ljubljana
Gewerbeimmobilien 145 Langfristige Vermietung 1
❗️Bei uns können Sie: ? Finden ? oder kaufen Sie Bz ? Verdienen Sie Geld mit ? Projekt ? Holen Sie sich ? für Ihr Unternehmen ? Holen Sie sich eine Aufenthaltserlaubnis ?? ? ? ?? Wer sind wir und warum lohnt es sich, mit uns Kontakt aufzunehmen? Unser Unternehmen verfügt über langjäh…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
Gehen