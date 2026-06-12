Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Йемен
  3. Земельные участки

Земельные участки в Йемене

;
3 объекта найдено
Участок земли в Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Участок земли
Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Площадь 291 645 м²
В окрестностях большого поселка 8752 Залакомар, в районе Зала округа Надьканижа выставлен на…
$471,318
Оставить заявку
Участок земли в Yabuth District, Йемен
Участок земли
Yabuth District, Йемен
Площадь 990 м²
Мы рады представить Вам этот живописный земельный участок в Вайдхофен-ан-дер-Иббс. Участок о…
$234,151
Оставить заявку
Участок земли в Doan District, Йемен
Участок земли
Doan District, Йемен
Площадь 3 553 м²
Мы особенно рады предложить вам на продажу большой строительный участок, с проектом застройк…
$403,984
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти