Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Йемен
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Йемене

;
2 объекта найдено
Отель 600 м² в Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Отель 600 м²
Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Площадь 600 м²
Вилла Фортуна расположена в жилом районе Хевиз на углу улиц Хуньяди и Фортуна, на 1022 м2. О…
$1,92 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 11 000 м² в Ad Daleah District, Йемен
Коммерческое помещение 11 000 м²
Ad Daleah District, Йемен
Площадь 11 000 м²
Мы рады предложить вашему вниманию объект коммерческой недвижимости с прекрасным центральным…
$4,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти