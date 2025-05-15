Особенности свободной планировки

Квартира со свободной планировкой — это жилое помещение, в котором на стадии сдачи дома в эксплуатацию отсутствуют внутренние стены. Построить квартиры без перегородок раньше можно было только в каркасно-блочных домах, однако в последнее время технологии позволяют строить с такими планировками и панельные дома.

Мода на свободные планировки некогда пошла с квартир-студий . Застройщики, с одной стороны, ориентируясь на ситуацию на рынке, и с другой — стремясь сэкономить, стали сдавать квартиры не только без отделки, но и вовсе без внутренних перегородок. Это преподносилось как абсолютный плюс, ведь владелец жилого помещения мог, как говорится, проявить фантазию на полную катушку — объединить кухню и столовую, обойтись без темного и длинного коридора, устроить спальню в центре огромного зала и прочее.

Правда, на практике дело чаще всего обстоит иначе. Будущим собственникам квартир со «свободной планировкой» стоит знать о некоторых ограничениях. К примеру, несмотря на отсутствие стен, им все равно не удастся поменять местами кухню и детскую, устроить гардероб в ванной и тренажерную в туалете. Все «мокрые» зоны должны оставаться на своих местах, а все кардинальные переделки потом придется долго и упорно узаконивать, нося в соответствующие органы кипы документов. В итоге получается, что стены на кухне, в ванной и туалете все равно придется возводить. При этом делать это новый хозяин будет за свой счет, а не за счет застройщика , который умело продал клиентам «свободную планировку».

Еще один нюанс: если вы купили 100 квадратных метров жилплощади, то после перепланировки и возведения стен (наверняка вы захотите выделить спальню или детскую), площадь вашей квартиры уменьшится на несколько «квадратов».

Среди плюсов свободной планировки можно отметить то, что вам не придется ломать «ненужные» стены, а значит, громких и пыльных работ будет гораздо меньше, чем если бы вы сносили перегородку в обычном доме.

Кроме того, в квартирах без стен вы сможете создать именно то, что вам нравится. Необычные проекты с яркими деталями — это именно квартиры со свободной планировкой.