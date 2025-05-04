Аренда — это временная передача имущества во владение и пользование другому лицу за вознаграждение. Этот вид отношений широко используется в недвижимости, аренде автомобилей, оборудования и другого имущества. Основные стороны в договоре аренды — это арендодатель, который передает объект аренды, и арендатор — он получает право на его использование.

Аренда может быть краткосрочной или долгосрочной. Краткосрочные договоры аренды обычно заключаются на несколько месяцев, в то время как долгосрочные могут длиться годами и требуют регистрации, если срок аренды превышает 12 месяцев. Арендовать можно как жилую недвижимость (квартиры, дома), так и коммерческую недвижимость (офисы, склады), а также транспортные средства и оборудование.

Заключение договора аренды требует четкого описания передаваемого имущества, условий его использования, а также обязанностей сторон по содержанию и оплате. В случае аренды на срок более одного года договор подлежит обязательной регистрации. Прекращение аренды возможно по окончании срока, по взаимному согласию или при нарушении условий договора одной из сторон​.