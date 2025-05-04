Коттеджный поселок представляет собой организованное жилое сообщество, состоящее из частных домов (коттеджей), объединенных общей инфраструктурой. Такие поселки обычно расположены за чертой города или в пригородах.

Классификация коттеджных поселков:

По классу:

  • Эконом-класс. Предполагает минимальные удобства и базовую инфраструктуру, но по доступным ценам.
  • Бизнес-класс. В таких поселках инфраструктура лучше развита, а также есть больше пространства между домами.
  • Элитный класс. Элитный класс часто включает закрытые охраняемые территории, уникальную архитектуру и дома из материалов премиального уровня.

По расположению:

  • Пригородные, находящиеся рядом с городом и обладающие хорошей транспортной доступностью.
  • Загородные находятся на значительном расстоянии от города; часто окружены природой.