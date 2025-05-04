Коттеджные поселки: типы, классификация и особенности
Коттеджный поселок представляет собой организованное жилое сообщество, состоящее из частных домов (коттеджей), объединенных общей инфраструктурой. Такие поселки обычно расположены за чертой города или в пригородах.
Классификация коттеджных поселков:
По классу:
- Эконом-класс. Предполагает минимальные удобства и базовую инфраструктуру, но по доступным ценам.
- Бизнес-класс. В таких поселках инфраструктура лучше развита, а также есть больше пространства между домами.
- Элитный класс. Элитный класс часто включает закрытые охраняемые территории, уникальную архитектуру и дома из материалов премиального уровня.
По расположению:
- Пригородные, находящиеся рядом с городом и обладающие хорошей транспортной доступностью.
- Загородные находятся на значительном расстоянии от города; часто окружены природой.