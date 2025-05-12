Маклером называют профессионального посредника, который участвует в организации сделок с недвижимостью, таких как покупка, продажа, аренда квартир, домов, офисов и других объектов. Маклер не является прямым представителем ни одной из сторон, а скорее выступает в роли независимого консультанта, заинтересованного в успешной сделке.

Маклер играет ключевую роль в упрощении сложных сделок на рынке недвижимости. Основные функции включают:

  • Подбор объектов, соответствующих запросам клиента.
  • Координация встреч между покупателем и продавцом или арендатором и арендодателем.
  • Предоставление информации о ценах, трендах рынка, а также юридических аспектах сделок.
  • Помощь в подготовке и проверке документов, необходимых для заключения договора.
  • Содействие в достижении взаимовыгодных условий между сторонами сделки.

Несмотря на схожесть ролей, маклера, брокера и риелтора существуют важные отличия:

  • Маклер работает как независимый посредник, свободно помогая обеим сторонам сделки.
  • Брокер представляет одну из сторон и работает на договорной основе, часто являясь юридическим лицом.
  • Риелтор чаще всего специализируется на работе с недвижимостью и представляет интересы клиента, работая в агентстве или как частный специалист.