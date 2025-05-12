Кто такой маклер и чем он отличается от брокера и риелтора?
Маклером называют профессионального посредника, который участвует в организации сделок с недвижимостью, таких как покупка, продажа, аренда квартир, домов, офисов и других объектов. Маклер не является прямым представителем ни одной из сторон, а скорее выступает в роли независимого консультанта, заинтересованного в успешной сделке.
Маклер играет ключевую роль в упрощении сложных сделок на рынке недвижимости. Основные функции включают:
- Подбор объектов, соответствующих запросам клиента.
- Координация встреч между покупателем и продавцом или арендатором и арендодателем.
- Предоставление информации о ценах, трендах рынка, а также юридических аспектах сделок.
- Помощь в подготовке и проверке документов, необходимых для заключения договора.
- Содействие в достижении взаимовыгодных условий между сторонами сделки.
Несмотря на схожесть ролей, маклера, брокера и риелтора существуют важные отличия:
- Маклер работает как независимый посредник, свободно помогая обеим сторонам сделки.
- Брокер представляет одну из сторон и работает на договорной основе, часто являясь юридическим лицом.
- Риелтор чаще всего специализируется на работе с недвижимостью и представляет интересы клиента, работая в агентстве или как частный специалист.