Кто такой маклер и чем он отличается от брокера и риелтора?

Маклером называют профессионального посредника, который участвует в организации сделок с недвижимостью, таких как покупка, продажа, аренда квартир, домов, офисов и других объектов. Маклер не является прямым представителем ни одной из сторон, а скорее выступает в роли независимого консультанта, заинтересованного в успешной сделке.

Маклер играет ключевую роль в упрощении сложных сделок на рынке недвижимости. Основные функции включают:

Подбор объектов, соответствующих запросам клиента.

Координация встреч между покупателем и продавцом или арендатором и арендодателем.

Предоставление информации о ценах, трендах рынка, а также юридических аспектах сделок.

Помощь в подготовке и проверке документов, необходимых для заключения договора.

Содействие в достижении взаимовыгодных условий между сторонами сделки.

Несмотря на схожесть ролей, маклера, брокера и риелтора существуют важные отличия: