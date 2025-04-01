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Виллы с видом на море во Вьетнаме

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с видом на море, с парковка в Дананг, Вьетнам
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с видом на море, с парковка
Дананг, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Отельные виллы премиум класса для отдыха, с доходностью от 10% в год и отличным расположение…
$612,993
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Агентство
DDA Real Estate
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