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Квартиры с бассейном в Di An, Вьетнам

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Di An, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Di An, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 30/37
В самом сердце быстроразвивающегося региона запускается уникальный жилой комплекс от японско…
$80,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Di An, Вьетнам
Квартира 3 комнаты
Di An, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 20/40
Основные параметры: Площадь застройки — 2,9 га, 2 башни по 40 этажей, 3 000 квартир: студии …
$130,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Di An, Вьетнам

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