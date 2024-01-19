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Квартиры в Di An City, Вьетнам

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Di An City, Вьетнам
Квартира 3 комнаты
Di An City, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 33/34
Роскошные апартаменты в комплексе THE 9 STELLARS от застройщика SON KIM LAND! С панорамным в…
€204,664
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Di An City, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Di An City, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 31/34
Роскошные апартаменты в комплексе THE 9 STELLARS от застройщика SON KIM LAND! С панорамным в…
€143,749
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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