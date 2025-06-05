Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Уругвай
  3. Punta Del Este
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Punta Del Este, Уругвай

1 объект найдено
Дом 5 спален в Punta Del Este, Уругвай
Дом 5 спален
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Дом на продажу в супер-место рядом с пляжем Ла-Манса в прекрасном жилом районе. Построен из …
$630,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти