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Дома в Wayne County, США

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Детройт, США
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
€83,474
в месяц
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Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Детройт, США
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Детройт, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
€83,474
в месяц
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Детройт, США
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
€128,421
в месяц
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Дом 3 спальни в Wayne County, США
Дом 3 спальни
Wayne County, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Инвестировать в Детройте (США) Дом 3 Кровати 1 Ванная - цена 82000 $ - Аренда - > Ежемеся…
€75,218
в месяц
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Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Инвестировать в Детройт (США) Дом 3 Кровати 1 Баня - цена 72000 $ - Аренда - > Ежемесячно…
€66,045
в месяц
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Параметры недвижимости в Wayne County, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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