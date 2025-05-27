Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Sunny Isles Beach
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Sunny Isles Beach, США

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Sunny Isles Beach, США
Квартира 2 комнаты
Sunny Isles Beach, США
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Самая большая угловая квартира 2BD 2BA в Winston Towers! Панорамный вид на океан, побережье …
$483,721
Оставить заявку
Кондо в Sunny Isles Beach, США
Кондо
Sunny Isles Beach, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
$12,50 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Sunny Isles Beach, США
Квартира 2 комнаты
Sunny Isles Beach, США
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 25/28
Ideally situated along 435 linear feet of pristine beach and immersed in unforgettable ocean…
$1,86 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Sunny Isles Beach, США
Квартира 1 комната
Sunny Isles Beach, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Trump International Beach Resort, спроектированный с учетом современных путешественников, ищ…
$285,271
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Sunny Isles Beach, США
Квартира 3 комнаты
Sunny Isles Beach, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ВСЕХ КОМНАТ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ШИРОКУЮ БУХТУ …
$434,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти