Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. North Miami
  4. Жилая

Жильё в North Miami, США

1 объект найдено
Дом 5 комнат в North Miami, США
Дом 5 комнат
North Miami, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 408 м²
Ощутите роскошную жизнь с размахом в этом потрясающем поместье под ключ с 5 спальнями, откры…
$1,99 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти