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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Северной Каролине, США

Huntersville
28
Квартира Удалить
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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы предлагаем современный дизайн квартиры в Старом городе Лодзи. Он был полностью отремонтир…
$800
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в здание Нова Сиенна, где мы рады предложить вам удобную трехкомнатную квар…
$1,466
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Мы предлагаем очаровательную 2-комнатную квартиру площадью 34 м2 на первом этаже / высоком п…
$573
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
MODERN 3-room apartment, at Jana Kazimierza street, Warsaw The apartment has 56m2 and consi…
$1,599
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 5 комнат в Huntersville, США
Квартира 5 комнат
Huntersville, США
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Для аренды просторного и светлого дома в тихом, престижном поместье, на улице Wycieczkowa, J…
$2,532
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Для аренды недавно отремонтированной и полностью меблированной (40 м2) 2-комнатной квартиры …
$693
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 3-м этаже в Инвестици…
$1,040
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 5-м этаже в инвестици…
$1,040
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы предлагаем новую, солнечную и просторную 3-комнатную квартиру площадью 55 м2 на 6-м этаже…
$946
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Мы предлагаем новую и очень просторную 2-комнатную квартиру площадью 50 м2 на 4-м этаже в но…
$640
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 5-м этаже в Инвестици…
$1,040
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 4-м этаже в инвестици…
$1,026
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Добро пожаловать на улицу Войскува, расположенную в желанном районе Грюнвальд! Я рад предста…
$666
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира полностью оборудована и разработана на высоком уровне. Он недавно был отремонтирова…
$853
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы представляем высокий стандарт, 2 комнаты, 70 м2, апартаменты в аренду. Он расположен на 1…
$1,120
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 2-м этаже в инвестици…
$1,040
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Ницца, около 40м2 2 комнатная квартира, расположенная в районе Мокотова – улица Киберентыки.…
$1,146
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы предлагаем новую просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 6-м этаже в инвестицио…
$1,013
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Добро пожаловать в новую и солнечную 2-комнатную квартиру. Джековскиего 47. Эта современная …
$640
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
В аренду: 3-комнатная квартира с 2 балконами, парковочным местом и блоком хранения!Полностью…
$1,333
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Zaspa VVita - современный жилой комплекс в Гданьске, который сочетает в себе высокий уровень…
$906
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Мы предлагаем новую, просторную 3-комнатную квартиру площадью 70 м2 на 4-м этаже в инвестици…
$1,013
в месяц
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Студия 1 комната в Huntersville, США
Студия 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию на 3-м этаже площадью 32 м2 с кроват…
$586
в месяц
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Студия 1 комната в Huntersville, США
Студия 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 21 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$520
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Мы предлагаем большую 2-комнатную квартиру площадью 45 м2, на 2-м этаже нового многоквартирн…
$733
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Квартира 1 комната в Huntersville, США
Квартира 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию на 6-м этаже площадью 32 м2 с кроват…
$586
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы предлагаем стильную и очень просторную 2-комнатную квартиру площадью 47 м2 на пятом этаже…
$778
в месяц
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Квартира 1 комната в Huntersville, США
Квартира 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию на 2-м этаже площадью 32 м2 с кроват…
$586
в месяц
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