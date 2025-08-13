  1. Realting.com
  2. США
  3. Апарт-отель USB Test

Апарт-отель USB Test

Виргиния, США
Цена по запросу
;
Апарт-отель USB Test
1
ID: 32679
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Виргиния

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

ппгп8г

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 5,882
Цена квартиры, USD 500,000

Местонахождение на карте

Виргиния, США

Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
