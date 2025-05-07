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Дома в Huntersville, США

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Huntersville, США
Дом 5 комнат
Huntersville, США
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Продажа: отдельно стоящий дом в Бояно, в 10 км от Гдыни!Размер недвижимости: 172,86 м2 Разме…
$291,906
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Коттедж 7 комнат в Huntersville, США
Коттедж 7 комнат
Huntersville, США
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продается: очаровательный дом отдыха, расположенный в Клодно в Кашубской области – всего в 3…
$96,503
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Дом 5 комнат в Huntersville, США
Дом 5 комнат
Huntersville, США
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Представляем вам красивый полуотдельный дом – экстремальный сегмент с садом площадью около 6…
$304,579
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Дом 4 комнаты в Huntersville, США
Дом 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже дома на первичном рынке. Пр…
$225,564
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Дом 6 комнат в Huntersville, США
Дом 6 комнат
Huntersville, США
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Добро пожаловать в Боровец, где спокойствие и роскошь сочетаются в этом замечательном одноэт…
$872,492
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Дом 4 комнаты в Huntersville, США
Дом 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы предлагаем уникальный, одноэтажный, террасный дом в закрытом жилом комплексе Srebrna Osto…
$211,249
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