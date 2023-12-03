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Жильё в Harris County, США

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Все самое лучшее ждет вас в этом великолепном доме, расположенном в частном закрытом анклаве…
Цена по запросу
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Harris County, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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