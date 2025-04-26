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Магазины в США

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 13 225 м² в Флорида, США
Магазин 13 225 м²
Флорида, США
Площадь 13 225 м²
Этот отдельно стоящий CVS расположен на твердом углу (NEC) Мейн-стрит и Южный бульвар в Чипл…
$3,46 млн
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Магазин 3 699 м² в Мэриленд, США
Магазин 3 699 м²
Мэриленд, США
Площадь 3 699 м²
Аптека uraleaf со 100%-ной оплатой для одного арендатора во Фредерике, Мэриленд. Это трехуро…
$5,34 млн
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