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Жильё в Beverly Hills, США

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Beverly Hills, США
Вилла 8 комнат
Beverly Hills, США
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Элегантная вилла, полностью отремонтированная в 2017 году, в элитном квартале  Беверли-Хиллз…
$2,90 млн
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