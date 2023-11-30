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Виллы в Американское Самоа, США

Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 800 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
€7,90 млн
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Вилла с сауной в Калифорния, США
Вилла с сауной
Калифорния, США
Площадь 1 320 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
€21,94 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 910 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills   Вилла в Hollywood Hills …
€15,72 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 672 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино   Вилла на возвышенности  …
€9,60 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной
Калифорния, США
США Калифорния, Лос Анджелес   Вилла с видом на океан   Изум…
€23,57 млн
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Вилла с террасой в Калифорния, США
Вилла с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 115 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Уник…
€19,64 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 870 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Крас…
€13,31 млн
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Вилла с двором, с баней в Калифорния, США
Вилла с двором, с баней
Калифорния, США
Площадь 872 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Совр…
€21,78 млн
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Вилла с двором в Калифорния, США
Вилла с двором
Калифорния, США
Площадь 921 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€26,20 млн
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Вилла с лифтом, с террасой в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 168 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€13,96 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы
Калифорния, США
Площадь 1 146 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес   Современная вилла &nb…
€13,05 млн
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Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

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