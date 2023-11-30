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Квартиры в Американское Самоа, США

кондо
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10 объектов найдено
Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 2 комнаты в Town of Stephenson, США
Квартира 2 комнаты
Town of Stephenson, США
Комнаты 2
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€30,048
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Domio
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната в Town of Stephenson, США
Квартира 1 комната
Town of Stephenson, США
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€52,811
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Domio
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сент-Пол, США
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сент-Пол, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€98,700
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Atlas property
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Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Beacon Square, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
€100,159
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Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,38 млн
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Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,06 млн
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Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€874,112
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Резиденция Aston Martin в Майами будет состоять из 391 резиденций-кондоминиумов, это перва…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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