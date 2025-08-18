Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Винчестер
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Винчестере, Великобритания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Винчестер, Великобритания
Вилла
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$688,059
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Винчестере, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти