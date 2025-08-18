Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Уэверли, Великобритания

1 объект найдено
Вилла в Cranleigh, Великобритания
Вилла
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный район в самом сердце Крэнли, Суррей. Этот проект предлагает …
$619,019
Параметры недвижимости в Уэверли, Великобритания

