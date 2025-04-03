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Дома в Royal Borough of Kensington and Chelsea, Великобритания

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Royal Borough of Kensington and Chelsea, Великобритания
Дом 4 комнаты
Royal Borough of Kensington and Chelsea, Великобритания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 233 м²
Собственность на праве собственности Безукоризненный дизайн Сад, выходящий на западную сто…
$7,51 млн
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Параметры недвижимости в Royal Borough of Kensington and Chelsea, Великобритания

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