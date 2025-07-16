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Дома в Derbyshire, Великобритания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Whaley Bridge, Великобритания
Дом 4 спальни
Whaley Bridge, Великобритания
Количество спален 4
Midshires Meadow имеет энергоэффективный диапазон 4-х кроватей, окруженный видом на Высокий …
$741,099
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Дом 2 спальни в Inkersall Green, Великобритания
Дом 2 спальни
Inkersall Green, Великобритания
Количество спален 2
Окруженный 14 акрами открытого публичного пространства с выходом на Транс-Пеннинскую тропу, …
$290,200
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Параметры недвижимости в Derbyshire, Великобритания

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