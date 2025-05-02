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Многоквартирный жилой дом Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire
Многоквартирный жилой дом Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire
Sunningdale, Великобритания
от
$1,21 млн
Год сдачи 2025
Эта стильная 2-комнатная квартира предлагает роскошную жизнь в самом сердце Саннингдейла, Беркшир. Охватывая 1 004 кв. футов (93 кв. м), квартира предназначена для обеспечения комфорта и стиля, с просторной кухней открытой планировки, столовой и гостиной, которая выходит на частную террасу с…
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