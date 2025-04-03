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Дома в Доброалександровский сельский совет, Украина

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Доброалександровка, Украина
Дом 6 комнат
Доброалександровка, Украина
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
30023. Продается 2-этажный капитальный дом, построенный с применением европейских энергосбер…
$95,000
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Параметры недвижимости в Доброалександровский сельский совет, Украина

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