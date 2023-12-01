Sirapinar Mahallesi, Турция

от €421,147

Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов. На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства. Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами. В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки. Подойдёт для инвестиций и для личного проживания. Расположение и объекты поблизости Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула. Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра. Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин Третий международный аэропорт - 5 мин