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Продажа новостроек в Sirapinar Mahallesi

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€246,658
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 3 км Станция метро - 7 км Торговый центр - 10 км Международный аэропорт - 20 км
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€421,147
Агентство: TRANIO
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов. На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства. Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами. В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки. Подойдёт для инвестиций и для личного проживания. Расположение и объекты поблизости Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула. Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра. Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин Третий международный аэропорт - 5 мин
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