Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 3 км
Станция метро - 7 км
Торговый центр - 10 км
Международный аэропорт - 20 км
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов.
На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства.
Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами.
В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.
Подойдёт для инвестиций и для личного проживания.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула.
Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра.
Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут
Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин
Третий международный аэропорт - 5 мин