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Многоуровневые квартиры в Sekerhane Mahallesi, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 5+1 в элитном комплексе в Авсалларе по отличной цене СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в наличии …
€239,000

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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