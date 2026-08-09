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Квартиры с видом на горы в Нилюфере, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$137,284
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном в Бурсе – отличный вариант для инвестиций Мик…
$117,887
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 4/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$484,259
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$368,684
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней по доступным ценам в Нилюфере, Бурса Район Каяпа в округе Нилюфер в Бу…
$73,834
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$383,827
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$122,287
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