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Дуплексы с видом на море в Фетхие, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая квартира с видом на море рядом с набережной в Фетхие Фетхие — один из самых кр…
$501,750
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