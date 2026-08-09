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Дуплексы с видом на горы в Фетхие, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры с 3 спальнями в 700 метрах от моря в Фетхие Фетхие – престижный прибрежны…
$349,556
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,831
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