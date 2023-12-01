Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной.
Окончание строительства - 30 ноября 2024 года.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Интернет
Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
Стальная входная дверь
Плиточный и мраморный пол
Звуко- и теплоизоляция
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном экологичном районе.
Море - 1,2 км
Центр города Аланья - 23 км
Ближайший аэропорт - 15 км
Аэропорт Антальи - 159 км
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой и игровой комнатой, фитнес-залом, зоной отдыха и зоной барбекю, полем для мини-гольфа, зоной для занятий йогой, беседками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Особенности квартир
Плиточный пол
Кухонная мебель
Гранитные столешница
Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
Море - 2,5 км
Центр города - 600 метров
Аэропорт Газипаша - 24 км
Больница - 27 км