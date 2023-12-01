Osmangazi, Турция

от €240,000

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной. Окончание строительства - 30 ноября 2024 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Интернет Пластиковые окна с двойными стеклопакетами Стальная входная дверь Плиточный и мраморный пол Звуко- и теплоизоляция Кухонная мебель Гранитная столешница Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном экологичном районе. Море - 1,2 км Центр города Аланья - 23 км Ближайший аэропорт - 15 км Аэропорт Антальи - 159 км