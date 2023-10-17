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Дуплексы в Cihangir Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Бейоглу, Стамбул с Частичным Видом на Море. Квартиры в Бейоглу, Джихангир…
€1,16 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Cihangir Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/4
Готовые Квартиры Рядом с Побережьем в Джихангире, Стамбул. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€1,03 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Готовые Квартиры, Пригодные для Инвестиций, в Бейоглу, Стамбул. Готовые к заселению квартиры…
€608,000

Параметры недвижимости в Cihangir Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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