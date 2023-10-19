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Дуплексы в Besevler Mahallesi, Турция

Niluefer
6
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6 объектов найдено
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€683,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€452,000
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€212,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 9/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€361,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 8/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€234,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 8/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€707,000

Параметры недвижимости в Besevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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