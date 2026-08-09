Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Эгейском регионе, Турция

;
Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$360,705
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
$250,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти